05 мая, 19:00

Происшествия

Суд изъял у основателя "Русагро" Мошковича 10,5 млрд руб

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Хамовнический суд Москвы изъял у основателя ГК "Русагро" Вадима Мошковича 10,5 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на участника судебного процесса.

Кроме того, по иску Генпрокуратуры суд передал в собственность государства 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро, которые принадлежали Мошковичу. Эти средства находились на банковских счетах основателя компании, а также были изъяты в ходе обысков в офисе и автомобиле.

Вместе с тем в доход государства были обращены акции "Русагро", принадлежавшие Мошковичу, его супруге Наталии Быковской, племяннику Сергею Трибунскому с женой, бывшему гендиректору компании Максиму Басову и ООО "Производственно-коммерческая фирма "Профит".

Дополнительно изъяты участки Быковской в коттеджном поселке "Летова роща" в Коммунарке, 100% доли Мошковича в ООО "Финансовый ресурс", акции завода по металлообработке АО "Эталон".

Суд заключил Мошковича под стражу в марте 2025 года. Тогда же инстанция отправила в СИЗО Басова. Обоим фигурантам были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Свою вину Мошкович не признал. Спустя время следователи завели в отношении него новое дело, связанное с дачей взятки в особо крупном размере.

судыпроисшествия

