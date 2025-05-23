Защита основателя "Русагро" Мошковича опровергла наличие у него самолета

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Защита отрицает наличие самолета Bombardier у обвиняемого в мошенничестве основателя российского холдинга "Русагро" Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на речь его адвоката Дмитрия Горбунова.

По словам юриста, самолет принадлежит третьему лицу за пределами РФ.

"Доказательства взаимосвязи, аффилированности и владения данной компанией со стороны Владимира Николаевича Мошковича в материалах дела следствием не были представлены. Данные сведения подлежат процессуальной проверке", – считает Горбунов.

Как он отметил, следствие не представило никаких доказательств того, что этот самолет был в пользовании. В деле имеется лишь рапорт оперативного сотрудника после обыска.

Горбунов также добавил, что, согласно определенным правилам пересечения воздушного пространства страны, самолет не находится на территории России долгое время.

Кроме того, отметил адвокат, проживающие заграницей близкие Мошковича не являются субъектами, преследуемыми по уголовному делу. Дети учатся по студенческой визе и нет данных, что они приглашали его к себе или предлагали убежище на период расследования.

В конце марта Мошковичу и экс-гендиректору "Русагро" Максиму Басову были предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Позже основателя фирмы и экс-гендиректора холдинга заключили под стражу.

Свою вину Мошкович не признал. Он также опроверг информацию о наличии у него частного самолета, на котором якобы мог скрыться от следствия. При этом основатель "Русагро" указал на проблемы с сердцем, поэтому просил избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом.

Спустя время следователи завели новое дело в отношении Мошковича, связанное с дачей взятки в особо крупном размере.