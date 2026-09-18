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18 сентября, 19:16

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Москвичам рассказали, когда объявят победителей акции "Выбираем вместе – 2026"

Баллы, промокоды и призы: подробности акции "Выбираем вместе – 2026"

Акция "Выбираем вместе – 2026" программы "Миллион призов" проходит в столице во время выборов в Государственную думу с 18 по 20 сентября. Победители получат баллы, которые можно потратить, например, в кафе, ресторанах или на благотворительность, а также другие ценные подарки. Ответы на главные вопросы об акции – в нашем материале.

Поймать удачу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

2 миллиона москвичей приняли участие в первом дне выборов в Госдуму в рамках электронного голосования, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в городе.

По словам Сергея Собянина, большинство жителей Москвы принимают участие в выборах в Госдуму при помощи онлайн-голосования. Мэр также отдал свой голос дистанционно. Кроме того, сделали свой выбор онлайн Владимир Путин, Михаил Мишустин, а также глава МИД РФ Сергей Лавров.

В дни голосования с 18 по 20 сентября проходит акция "Выбираем вместе – 2026" программы "Миллион призов". Участвовать в розыгрыше смогут те москвичи, которые выбрали дистанционный формат волеизъявления: онлайн-голосование через личный кабинет на портале mos.ru, терминал на избирательном участке или портативный терминал электронного голосования. С 11 по 17 сентября 2026 года им пришло СМС-сообщение с уникальным кодом.

Розыгрыши состоятся 19, 20 и 21 сентября. Чтобы проверить статус участника, нужно перейти на сайт программы и ввести данные от личного кабинета mos.ru с полным уровнем учетной записи. Также доступна авторизация с помощью ЕСИА (Госуслуги) или ID вашего банка.

Победителям акции будут направлены СМС-сообщения с поздравлением, видом приза и кнопкой активации.

Гарантированные подарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Победители акции получат 1 000, 3 000, 5 000, 10 000 или 50 000 призовых баллов. Один балл равен одному рублю.

Потратить их можно у партнеров программы. Например, на пополнение карты "Тройка", билеты в музеи, товары в магазинах одежды и обуви, в аптеках, популярных кафе и ресторанах. Кроме того, перевести баллы можно на благотворительность в фонды – партнеры акции.

Также среди призов – музыкальная подписка на 30, 90 или 360 дней или годовое облачное хранилище на 256 гигабайт. При этом всем участникам гарантированы скидки на подписки цифровых сервисов крупного онлайн-кинотеатра и банка.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина


Срок активации выигрышного кода – с 19 сентября по 12 октября 2026 года до 23:59, а обменять призовые баллы на поощрения можно с 19 сентября по 10 декабря 2026 года до 23:59. Промокоды у партнеров доступны с 20 сентября по 15 декабря 2026 года до 23:59.

Призы не предусматривают выдачу в денежном эквиваленте, а изменение характеристик и иных параметров по требованию участников не производится. Подробнее о правилах розыгрыша и участия можно прочитать на сайте акции.

Проголосовать удобным способом можно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября 2026 года.

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Какасьева Александра

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