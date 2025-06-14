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Tasnim: в столице Ирана вновь прозвучала серия взрывов

В столице Ирана вновь прозвучала серия взрывов – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Несколько взрывов раздалось в столице Ирана Тегеране. Они прозвучали одновременно с новой волной ракетных атак Ирана по Израилю, сообщает агентство Tasnim.

В частности, один из взрывов прозвучал возле тегеранского аэропорта Мехрабад, расположенного в центральной части столицы. Местные СМИ сообщают о дыме в районе аэропорта.

Израиль первый атаковал Иран в ночь на 13 июня. Ракетами были поражены военные и ядерные объекты Ирана. В результате атаки погибли начальник Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери, командующий штабом ПВО Голям Али Рашид и глава КСИР Хосейн Салами, а также несколько физиков-ядерщиков.

В ответ Вооруженные силы Ирана начали операцию под названием "Правдивое обещание-3". Ракетами были атакованы десятки военных объектов и авиабаз.

По сообщениям израильских СМИ, число пострадавших в Израиле в результате ракетных ударов со стороны Ирана возросло до 41. Двое из них находятся в критическом состоянии.

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