Песков заявил, что поддержка Ирана со стороны России "налицо"

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Иран официально не обращался к России за военной помощью, однако поддержка Москвы в адрес Тегерана "налицо". Об этом высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, беседуя с РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он обратил внимание, что в действующем между странами договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве нет пункта о военной взаимопомощи в обстоятельствах, подобных эскалации ближневосточного конфликта.

Вместе с тем Песков подчеркнул, что Россия поддержит своих граждан, которые уехали жить в Израиль, но захотели вернуться в РФ после нового витка напряженности между страной и Ираном.

"Они такие же наши сограждане. Если речь идет о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон", – подчеркнул представитель Кремля в интервью газете "Известия".

Песков добавил, что возвращение россиян, которые жили на территории другого государства, "никак не отразится на обществе".

Ранее Песков сообщил о готовности Москвы при необходимости оказать посреднические услуги в разрешении ирано-израильского конфликта. Однако он подчеркнул, что РФ осуждает действия, которые привели к такой опасной эскалации напряженности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 13 июня, когда Израиль ударил по военным объектам Ирана. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля.

По последним данным, 804 человека пострадали, еще 24 погибли из-за иранских обстрелов. Около 3,8 тысячи человек также эвакуировались из своих домов.

В связи с конфликтом Совбез ООН проведет заседание. Оно запланировано на 10:00 по местному времени (17:00 по московскому) 20 июня.