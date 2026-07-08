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08 июля, 13:38

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Блогер Ида Галич заявила, что против нее развернули кампанию с целью сорвать свадьбу

"Лишь бы хайпануть": Ида Галич заявила, что ее свадьбу хотят сорвать

В Сети начали распространяться слухи, что предстоящая свадьба блогера Иды Галич и ее возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича, якобы нанесет урон природе Северной Осетии. В ответ на это инфлюенсер показала нюансы подготовки и заявила, что против нее развернули кампанию с целью сорвать торжество. Подробности – в материале Москвы 24.

"Вернем природе ее изначальный вид"

Фото: телеграм-канал IdaGalich

Блогер Ида Галич оказалась в центре скандала. Ее обвинили в нанесении вреда природе Северной Осетии, а именно – Мидаграбинскому озеру, на берегу которого планируется свадебное торжество инфлюенсера и ее возлюбленного, бизнесмена Олега Ледвича.

Местные жители выразили обеспокоенность якобы пригнанными на место бульдозерами и боятся, что после праздника там останется пустошь. Ида ответила на все обвинения в своих соцсетях. Она подчеркнула, что ее мама – осетинка и она сама долгое время жила в Осетии.

"Для меня эта земля не просто место, а дом, где живут мои корни, моя история и моя душа. Именно поэтому я приняла решение сыграть свадьбу на Родине. Это не просто праздник, это мой способ сказать спасибо и отдать дань уважения нашему великому народу и его вечным традициям", – написала Ида в своем телеграм-канале.

Далее Галич заявила, что против нее развернули "самую настоящую кампанию", чтобы сорвать свадьбу. Поэтому она решила рассказать, как на самом деле ведется подготовка к мероприятию. Блогер уточнила, что они не нанесли никакого урона земле, а, напротив, вывезли горы мусора, оставленного там любителями пикников.

В ходе всех монтажных работ мы не вырубили ни единого дерева, не трогали кустарники и не производили бетонирование. Напротив, мы проводим масштабную уборку: вывозим мусор и зачищаем кострища. К сожалению, эта территория годами используется для стихийных пикников, кемпинга и поездок на квадроциклах, что наносит вред.
Ида Галич
блогер

"По завершении свадьбы мы проведем полную рекультивацию участка и вернем природе ее изначальный вид. Более того, после нас останется выровненная подъездная дорога, чтобы доступ к этому прекрасному месту стал безопасным и удобным для всех", – подчеркнула Ида.

Инфлюенсер отметила, что хотела не просто отпраздновать свадьбу, а "создать событие, которое объединит, привлечет внимание к красоте и богатству Осетии как к туристическому направлению".

Позже Ида отдельно обратилась к тем, кто зафорсил в Сети тему с тем, что она якобы наносит вред природе, обвинив их в травле.

"Сделав грустное лицо и наложив грустную музыку, несли откровенную чушь. Никто из вас не приехал на уборку. Никто из вас ничего не проверил. Вы понесли в массы информацию, которую не удосужились изучить, лишь бы успеть хайпануть. Одно дело говорить, что вы любите и беспокоитесь о своем крае, а другое – что-то для этого делать", – написала блогер.

"Маленькая кавказская свадьба"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/galichida

Ранее Ида поделилась с журналистами подробностями будущего торжества, назвав его "маленькой кавказской свадьбой". Она отметила, что праздник начнется еще в небе: для гостей будет организован отдельный рейс до Владикавказа. Всего на мероприятие приглашено более 180 человек.

У невесты будет два свадебных платья и костюм для вечерней части праздника. Блогер призналась, что они немного не рассчитали бюджет, который в итоге превысил изначальные расчеты.

Иногда было сложно, потому что сумма, которую мы держали в голове, оказалась чуть больше, чем мы планировали. Но, слава богу, не я заношу этот бюджет, и я чувствую себя поспокойнее.
Ида Галич
блогер

Инфлюенсер также отметила, что после торжества они с Олегом отправятся в путешествие "исполнять ее мечту". Однако медовый месяц продлится всего 3 дня, потому что будущие супруги не могут позволить себе длительный отдых из-за плотных рабочих графиков.

Роман между Галич и Ледвичем начался в 2023-м. Бизнесмен сделал возлюбленной предложение в 2024-м. Общая дочь Лия родилась у пары в июле 2025-го. Для Олега это будет второй брак, от первого у него есть дочь. Ида тоже ранее была замужем за Аланом Басиевым, у пары родился сын Леон, однако в 2021-м они оформили развод.

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