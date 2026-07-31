Детеныши редкого питона Вома родились в Московском зоопарке

Два детеныша редкого питона Вома появились на свет в террариуме Московского зоопарка. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

"(В зоопарке. – Прим. ред.) получили уже второе поколение этих рептилий, предыдущее было несколько лет назад от другой пары", – напомнили там.

Новорожденные, предположительно, являются самцом и самкой. Сейчас они содержатся отдельно друг от друга в служебных помещениях и недоступны для посетителей. Практически сразу после появления на свет змееныши прошли линьку и начали питаться. Их кормят грызунами один раз в неделю.

Потомство появилось у возрастной пары змей, которые живут в Московском зоопарке более 10 лет. Самка отложила яйца, после чего их поместили в инкубатор с необходимыми температурой и влажностью. Через два месяца из них вылупились детеныши.

При рождении питоны Вома имеют яркий песочно-желтый окрас с вертикальными коричневыми полосами. Взрослые особи становятся менее яркими и достигают в длину от 1,5 до двух метров, при этом самки крупнее самцов.

Этот вид обитает в Австралии, предпочитает пустыни, саванны, заросли акации и другие территории с песчаной почвой. Змея относится к наземным, а также не имеет ядовитых желез.

Ранее на платформе "Активный гражданин" стартовал опрос, в рамках которого юные москвичи смогут выбрать имя для мексиканской змеи из Московского зоопарка. Им предложили пять вариантов: Тео, Ольмека, Миштека, Кецаль или Чальчи. За участие дети получат баллы программы лояльности, которые можно обменять на подарки или перечислить в фонды помощи животным.