06 мая, 13:10Происшествия
Уголовное дело возбудили после отравления детей природным газом в Омской области
Фото: Следственный комитет РФ
Уголовное дело возбудили после отравления школьников природным газом в Омской области. Об этом сообщает Следственный комитет России в MAX.
Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о халатности.
По версии следствия, учащиеся Тарской СОШ № 3 в кабинете информатики почувствовали недомогание, после чего обратились за медпомощью с жалобами на головокружение. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.
Причиной ЧП могло стать отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа во время проведения работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждением.
Губернатор региона Виталий Хоценко отметил, что школьников оперативно эвакуировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия назначена проверка, на месте работает глава района Евгений Лысаков.
Проведение проверки также организовала и прокуратура. Ведомство проверяет соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы.