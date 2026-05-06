Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 13:10

Происшествия

Уголовное дело возбудили после отравления детей природным газом в Омской области

Фото: Следственный комитет РФ

Уголовное дело возбудили после отравления школьников природным газом в Омской области. Об этом сообщает Следственный комитет России в MAX.

Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, а также о халатности.

По версии следствия, учащиеся Тарской СОШ № 3 в кабинете информатики почувствовали недомогание, после чего обратились за медпомощью с жалобами на головокружение. Сейчас состояние детей оценивается как удовлетворительное.

Причиной ЧП могло стать отравление газовоздушной смесью в результате утечки природного газа во время проведения работ по опрессовке участка газопровода рядом с образовательным учреждением.

Губернатор региона Виталий Хоценко отметил, что школьников оперативно эвакуировали и оказали всю необходимую медицинскую помощь. По факту происшествия назначена проверка, на месте работает глава района Евгений Лысаков.

Проведение проверки также организовала и прокуратура. Ведомство проверяет соблюдение законодательства со стороны подрядной организации, проводившей пусконаладочные работы.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика