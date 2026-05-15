СК возбудил дело после нападения на семилетнюю девочку в Наро-Фоминске

Уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего возбуждено после нападения мужчины на семилетнюю девочку в подмосковном Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 14 мая. 21-летний молодой человек, находясь в деревне Николины Сады, нанес удары ножом в область лица незнакомому ребенку, а затем скрылся. Прибывшие на место ЧП родители девочки вызвали скорую медпомощь, после чего пострадавшую госпитализировали.

Следователям удалось задержать злоумышленника и доставить его в отдел. В настоящее время проводится допрос. Правоохранители планируют назначить судебные экспертизы.

Как уточнили в беседе с ТАСС представители правоохранительных органов, нападавший имеет психические расстройства и состоит на учете в ПНД. При этом фигурант дела вышел из больницы три дня назад.

