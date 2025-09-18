Захарова заявила, что "мем-канонизация" властей Украины продолжает уничтожение УПЦ

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

"Мем-канонизация" президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников является продолжением уничтожения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Газета.ру" со ссылкой на ее телеграм-канал.

Слова дипломата стали комментарием к обложке одного из украинских журналов, на которой украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак изображены как святые.

"Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел", – поделилась Захарова своими мыслями на этот счет.

2 сентября украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии. Ведомство назвало религиозную организацию аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).

УПЦ подала в суд сразу несколько ответных исков. Митрополия оспаривала данное предписание и "другие вещи".

В МИД РФ позже заявили, что Москва будет добиваться осуждения фигурантов антицерковного дела на Украине. Было подчеркнуто, что украинское руководство целенаправленно уничтожает духовно-культурные основы государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. О правах верующих при этом не вспоминают.

