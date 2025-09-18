18 сентября, 11:25Политика
Захарова заявила, что "мем-канонизация" властей Украины продолжает уничтожение УПЦ
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
"Мем-канонизация" президента Украины Владимира Зеленского и его сторонников является продолжением уничтожения канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Таким мнением поделилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает "Газета.ру" со ссылкой на ее телеграм-канал.
Слова дипломата стали комментарием к обложке одного из украинских журналов, на которой украинский лидер и глава его офиса Андрей Ермак изображены как святые.
"Думала, что фейк. Но нет. Правда. Уничтожение УПЦ продолжается мем-канонизацией упырей. Видимо, украинское СМИ аккуратно намекает, что народ готов даже на это, лишь бы режим отлетел", – поделилась Захарова своими мыслями на этот счет.
2 сентября украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии. Ведомство назвало религиозную организацию аффилированной с Русской православной церковью (РПЦ).
УПЦ подала в суд сразу несколько ответных исков. Митрополия оспаривала данное предписание и "другие вещи".
В МИД РФ позже заявили, что Москва будет добиваться осуждения фигурантов антицерковного дела на Украине. Было подчеркнуто, что украинское руководство целенаправленно уничтожает духовно-культурные основы государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. О правах верующих при этом не вспоминают.