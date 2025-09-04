МИД: Россия будет добиваться осуждения фигурантов антицерковного дела на Украине

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Россия будет добиваться осуждения фигурантов антицерковного дела на Украине, заявил специальный представитель МИД по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. Заявление опубликовано на официальном сайте министерства.

Мелех указал, что украинское руководство целенаправленно уничтожает духовно-культурные основы государства, лишая миллионы людей исторической памяти и разрушая национальное самосознание. О правах верующих при этом не вспоминают.

В августе, после принятого в 2024 году закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций", госслужба по этнополитике и свободы совести Украины приняла решение о признании Киевской митрополии "аффилированной с иностранной религиозной организацией – Русской православной церковью, деятельность которой на Украине запрещена".

Дипломат подчеркнул, что это решение "не выдерживает никакой критики с правовой точки зрения", а также нарушает конституцию. Украинские власти на протяжении многих лет ведут открытую войну с церковью с помощью психологического насилия и посредством рейдерских захватов.

"В религиозной жизни страны такая практика стала обыденностью, а случаи исчисляются сотнями. В логике именно этих юридических манипуляций выстроен весь процесс ликвидации УПЦ. Чуть ли не ключевая его цель – передел собственности. Проще говоря, грабеж", – отметил Мелех.

Он добавил, что государство планирует в одностороннем порядке расторгнуть все ранее заключенные с церковью соглашения об аренде и изъять все имущество. Речь идет о более чем 3 тысячах объектах недвижимости, многие из которых имеют историческое значение и являются памятником архитектуры.

"В этом контексте становится понятен исключительный интерес киевских властей к святым мощам Киево-Печерской лавры и тщательно оберегаемый от посторонних глаз процесс их "инвентаризации", – указал дипломат.

Он предположил, что граждане Украины становятся свидетелями предпродажной подготовки святынь с целью их перемещения в качестве экспонатов в европейские музеи или частные коллекции. Дипломат также напомнил, что большая часть коллекции Британского музея состоит из артефактов, принадлежащих народам мира.

При этом речь может идти не только о ликвидации одной из крупнейших в мире конфессий, в "небытие" может уйти духовно-культурное наследие. Однако крайняя озабоченность, транслируемая Россией и многими другими политическими и религиозными зарубежными деятелями, не находит отражения в оценках международных организаций.

МИД продолжит фиксировать противоправные действия всех фигурантов антицерковного процесса на Украине и будет добиваться их справедливого осуждения, заключил Мелех.

О том, что украинская госслужба по этнополитике и свободе совести подала в суд иск о ликвидации Киевской митрополии канонической УПЦ, стало известно 2 сентября. Глава ведомства Виктор Еленский заявил, что госслужба не может устанавливать сроки рассмотрения этого дела в суде, однако ожидается, что оно не будет затягиваться и заминаться.

