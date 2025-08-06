WP: Трамп встретится с Пашиняном и Алиевым в Вашингтоне 8 августа

Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Азербайджана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп готовится принять в Белом доме лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева в пятницу, 8 августа. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По данным СМИ, Трамп хочет выступить посредником в заключении мирного соглашения между двумя сторонами. Заключение мира может быть объявлено на пресс-конференции по итогам переговоров трех сторон.

Ранее Армения и Азербайджан при поддержке США согласовали меморандум по реализации проекта, получившего название "Мост Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область Армении. Он свяжет Азербайджан с Нахичеванской автономной республикой.

Также власти Армении обязались реализовать проект по договоренностям, заключенным после конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом Ереван был вынужден отказаться от значительной части своей территории и согласиться на реализацию крупного проекта для Азербайджана и Турции без какой-либо компенсации.