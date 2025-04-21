Первая сирень аномально рано расцвела в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Первая сирень аномально рано расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщает пресс-служба столичного сада.

В беседе с РИА Новости представители ботанического сада напомнили, что в 2024 году первая сирень в Москве расцвела лишь в начале мая. Всего в коллекции "Аптекарского огорода" растет свыше 50 видов и сортов сирени, включая сирень венгерскую, амурскую, японскую и так далее.

В 2015 году коллекцию пополнили отечественные сорта, многие из которых носят названия в честь Победы в Великой Отечественной войне. Среди новых сиреней в коллекции: День Победы, Маршал Бирюзов, Маршал Конев, Маршал Соколовский, Вечерний звон, Вечерняя Москва.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвел пасхальный цветок (сон-трава). Увидеть растение можно на Альпийском бельведере и в Саду лекарственных трав на выставочном поле. При этом цветок является ядовитым.

В русской поэзии он упоминается как снотворное или служит предвестником весны. Лепестки растения имеют фиолетовые, пурпурные и изредка белые тона окраса.

