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05 ноября, 11:48

Экономика

Россия резко увеличила поставки сладкой газировки в США в сентябре

Фото: depositphotos/monticello

Российский экспорт в США сладкой газировки и других напитков с содержанием сахара в сентябре вырос на 65% в месячном выражении и достиг почти 366 тысяч долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные таможенной статистики США.

За девять месяцев поставки такой продукции в США составили 2,4 миллиона долларов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия пока не входит в число крупнейших поставщиков этих напитков на американский рынок. В отчетном периоде свыше трети импорта обеспечила Мексика, расположенная по соседству с США.

Ранее сообщалось, что Евросоюз летом 2026 года резко увеличил закупки российского филе минтая. За три месяца стоимость поставок достигла 164,1 миллиона долларов – это рекорд для летнего периода. При этом российская продукция на европейском рынке начала вытеснять американскую.

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