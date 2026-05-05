Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 мая, 20:48

Политика

Японский депутат Судзуки сравнил Россию с екодзуной

Фото: Getty Images/Koichi Kamoshida

Глава комитета верхней палаты парламента Японии по изучению международных проблем, депутат Мунэо Судзуки сравнил Россию с екодзуной – высшим рангом в сумо.

Также он отметил, что Украина по сравнению с РФ значительно слабее. Политик процитировал японское выражение: Не знать своих пределов. Комментируя шаги Киева в отношении Москвы, он подчеркнул, что разумнее действовать в соответствии со своими возможностями.

Кроме того, Судзуки назвал Россию великой державой, которая обладает силой и устойчивостью. По его мнению, страна располагает значительными ресурсами – уровень самообеспечения продовольствием составляет 100%.

Судзуки прибыл в Москву с визитом 3 мая. Он будет в столице до 5-го числа. Депутат уже встретился с замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко.

Российский дипломат в ходе встречи подчеркивал, что возобновление контактов России и Японии возможно при подкрепленном предметными мерами отказе японских властей от враждебного антироссийского курса.

Читайте также


политика

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика