Школьники Москвы посетили более 1,4 тыс музеев за учебный год

В текущем учебном году более 700 тысяч столичных школьников и студентов посетили свыше 1,4 тысячи федеральных и городских музеев, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что образование в городе не ограничивается школьными стенами, а через взаимодействие с историей, наукой и искусством знания становятся более глубокими и осмысленными. Благодаря этому материал изучается не просто по учебнику – школьнику погружаются в него через подлинные экспонаты и практические задания.

Например, на 45 площадках Москвы проводятся уроки, а также разработано свыше 300 занятий по разным предметам, в том числе программы для учеников с 1-го по 11-й класс, а также предпрофессиональных направлений. Часть из них доступна в онлайн-формате.

Исторические экспозиции посетили больше 500 тысяч школьников, а в проекте "Учебный день в музее", в рамках которого уроки проходят в музейных пространствах, приняли участие около 110 тысяч обучающихся.

Выставку "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея", в свою очередь, посетили более 120 тысяч юных жителей столицы.

Школьники и студенты вовлечены в патриотические программы и посещали Музей Победы, а также:

Музей военной формы;

Музей Героев Советского Союза и России;

Государственный музей обороны Москвы.

Кроме посещения других музеев, ученики изучали историю Великой Отечественной войны через подлинные артефакты и интерактивные квесты, такие как "Подвиг Народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!".

Музейные образовательные программы реализуются и непосредственно в школах и колледжах Москвы – там действует свыше 1,1 тысячи музеев. Из них более 600 посвящены темам Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Около 130 тысяч учеников приняли участие в олимпиаде "Музеи. Парки. Усадьбы". Они выполняли задания на 300 площадках столицы и знакомились с архитектурой и произведениями искусства. Финалом стала интеллектуальная игра-прогулка на улицах города.

Ранее Ракова сообщала, что в 2026 году городские научно-практические конференции для школьников Москвы собрали рекордную аудиторию. В прошлом году в них приняли участие 44 тысячи школьников, а в этом – почти 50 тысяч.

До заключительного этапа дошли 27 тысяч школьников, а победителями и призерами стали больше 6 тысяч. При этом они могли в том числе делать первые шаги в науке

Сергей Собянин также указывал на то, что 2025 год стал успешным для развития системы специального профессионального образования в столице. Власти города переработали около 90% учебных планов, благодаря чему 70% обучения занимает практика под руководством наставников.

