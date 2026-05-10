Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 мая, 12:07

Происшествия
Главная / Новости /

News Channel 5: крупный пожар вспыхнул на предприятии по переработке пластика в США

Крупный пожар вспыхнул на предприятии по переработке пластика в США – СМИ

Фото: 123RF.com/mingman

Крупное возгорание выявлено на заводе Sigma Renew 360 по переработке пластика в американском городе Генри. Об этом сообщает телеканал News Channel 5.

В связи с этим на место происшествия приехали примерно 100 единиц пожарной техники. Им удалось своевременно локализовать пожар. В полном тушении пламени принимает участие вертолет.

Телеканал уточняет, что 8 сотрудников завода были эвакуированы, никто из них не пострадал. Спустя время офис шерифа округа Генри попросил местных граждан по возможности оставаться дома, в том числе тех, кто страдает респираторными заболеваниями.

Полиция округа рассказала, что сотрудники завода сжигали поддоны на улице. В ведомстве уточнили, что это является распространенной практикой, но в данной ситуации из-за ветра пламя перекинулось на предприятие.

Ранее в американском штате Луизиана произошли взрыв и пожар на нефтеперерабатывающем заводе Chalmette Refining, который принадлежит компании PBF Energy. Представители НПЗ заявили, что взрыв прогремел возле одного из рабочих блоков.

Свидетели происшествия разместили в соцсетях кадры густого черного дыма и огня, их было видно за несколько километров от завода. Спустя время пожар удалось потушить. Предварительно, в результате случившегося никто не пострадал. Причины взрыва выясняются.

Читайте также


происшествияпожарза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика