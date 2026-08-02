Первый случай заражения редким вирусом, от которого нет вакцины, выявили в США

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Первый случай заражения редким вирусом бурбон, от которого нет вакцины, выявлен в Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что вирус передается через укус собачьего клеща. Свое название он получил по округу Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году. С тех пор инфекцию подтвердили у шести человек, как минимум двое из них скончались.

Симптомы заболевания включают температуру, утомляемость, кожные высыпания, головную боль, тошноту и ломоту в теле. При этом диагностика затруднена из-за отсутствия специальных анализов.

Тревогу подняли специалисты медцентра Stony Brook Medicine, которые предупредили, что на северо-востоке США обитает много собачьих клещей. Симптомы, вызванные вирусом бурбон, трудно отличить от других инфекций, передающихся через укусы клещей.

Отмечается, что этот вид клещей считается агрессивным и распространен в 20 американских штатах.

Ранее лабораторные исследования подтвердили заражение бубонной чумой у госпитализированного жителя монгольского аймака Ховд, граничащего с Китаем. Заражение произошло из-за употребления в пищу мяса больного чумой тарбагана (вид сурка) в соседнем районе Уланхуус аймака Баян-Улгий, который граничит с Россией и Китаем.

Между тем в Венесуэле умерли три человека с подтвержденным диагнозом "хантавирус" в штате Ансоатеги. При этом случаев передачи инфекции от человека к человеку в стране не зафиксировано.