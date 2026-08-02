Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:17

Общество

Первый случай заражения редким вирусом, от которого нет вакцины, выявили в США

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

Первый случай заражения редким вирусом бурбон, от которого нет вакцины, выявлен в Нью-Йорке. Об этом сообщает Fox News.

Уточняется, что вирус передается через укус собачьего клеща. Свое название он получил по округу Бурбон в штате Канзас, где его впервые обнаружили в 2014 году. С тех пор инфекцию подтвердили у шести человек, как минимум двое из них скончались.

Симптомы заболевания включают температуру, утомляемость, кожные высыпания, головную боль, тошноту и ломоту в теле. При этом диагностика затруднена из-за отсутствия специальных анализов.

Тревогу подняли специалисты медцентра Stony Brook Medicine, которые предупредили, что на северо-востоке США обитает много собачьих клещей. Симптомы, вызванные вирусом бурбон, трудно отличить от других инфекций, передающихся через укусы клещей.

Отмечается, что этот вид клещей считается агрессивным и распространен в 20 американских штатах.

Ранее лабораторные исследования подтвердили заражение бубонной чумой у госпитализированного жителя монгольского аймака Ховд, граничащего с Китаем. Заражение произошло из-за употребления в пищу мяса больного чумой тарбагана (вид сурка) в соседнем районе Уланхуус аймака Баян-Улгий, который граничит с Россией и Китаем.

Между тем в Венесуэле умерли три человека с подтвержденным диагнозом "хантавирус" в штате Ансоатеги. При этом случаев передачи инфекции от человека к человеку в стране не зафиксировано.

Читайте также


обществоза рубежом

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика