12 мая, 08:53

МИД: Грузия признала, что Запад требовал открыть второй фронт против России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Грузии публично признали, что Запад требовал от Тбилиси открытия второго фронта против Москвы. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

"Для западников же регион Южного Кавказа – географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми", – отметил дипломат.

По его словам, признание Грузии "показательно". В это же время Россия продолжает работу по восстановлению отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией в формате международных дискуссий по безопасности и стабильности.

Ранее Калугин указывал, что Москва всерьез настроена на нормализацию отношений с Тбилиси, если последний не станет разменной монетой в играх против России. По его словам, российская сторона стремится к стабильным отношениям с Грузией, а та в свою очередь демонстрирует здоровый прагматизм и тенденцию к многовекторности во внешних делах.

