Россиянин Хачанов вышел в полуфинал теннисного турнира "Мастерса" в Торонто

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Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира "Мастерс" в Торонто благодаря победе над американцем Алексом Микельсеном.

Матч завершился со счетом 6:4, 7:6 (7:3). Хачанов выступал под 11-м номером посева, в то время как Микельсена посеяли под 26-м номером.

В полуфинале россиянину предстоит сразиться с 1-м номером посева – немцем Александром Зверевым.

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер и польская спортсменка Ига Свентек впервые в своей карьере одержали победы на Уимблдоне. До этого их лучшими достижениями считались выход в полуфинал и в четвертьфинал турнира в 2023 году соответственно.