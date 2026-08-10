Эксперт Лоикова предупредила о риске увольнения из-за работы в отпуске

Тренд на подработку в отпуске становится все популярнее в России, сообщили СМИ. Законна ли такая деятельность и чем она опасна как для здоровья, так и для карьеры, разбиралась Москва 24.

На все руки мастер

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В России набирает популярность новый тренд: во время отпуска на основной работе сотрудники не отдыхают, а уходят трудиться на другие компании, сообщил телеканал Москва 24.

Например, житель столицы Александр Головкин рассказал Москве 24, что одновременно предоставляет услуги менеджера по страхованию имущества, организует мероприятия, является HR, а работает на выборах и участвует в палеонтологических экспедициях. И если времени у мужчины на что-то не хватает, то он берет отпуск на одной работе, чтобы подзаработать на другой.

"Я не отдыхаю. Постоянно есть какие-то проекты, которые я совмещаю. Отпуск у меня был, когда я ездил с близкими в феврале в Абу-Даби. Но тогда я работал над проектом, для которого нужно было сделать обзор египетской коллекции в музее Абу-Даби", – рассказал Александр.

Подобное явление не редкость. Спрос на совмещение или отпускную работу только увеличивается: прирост составляет 115% за последние 5 лет, заявляют эксперты.





Татьяна Яковлева заместитель генерального директора кадрового центра Основных причин может быть несколько. Конечно, дефицит кадров: компании готовы привлекать людей даже на несколько недель или дней. Мы понимаем, что рост стоимости жизни заставляет людей искать дополнительный доход. Плюс многие задачи уже не требуют постоянного присутствия в офисе, поэтому специалист может взять какой-то краткосрочный проект на подработку в период летнего отпуска.

Заработок различный и зависит от квалификации: например, линейный персонал (курьеры, продавцы, складские рабочие) может получать от 3 до 7 тысяч рублей за смену. Специалисты в сфере бухгалтерии, юриспруденции, маркетинга и IT – от 30 до 50 тысяч рублей за небольшой проект. Если масштаб больше, то плата варьируется от 150 до 300 тысяч, отметили журналисты.

При этом в мае 2026 года стало известно, что почти каждый четвертый работающий россиянин имеет дополнительный заработок (24%). Еще половина опрошенных хотела бы найти дополнительный источник дохода, и только 26% не интересуются этим вопросом. Наиболее активно ищут подработку россияне в возрасте 25–35 лет (29%), а среди социально значимых и финансовых профессий она чаще есть среди медсестер (39%), врачей (38%), главных бухгалтеров (36%) и учителей (35%).

Прямого запрета нет?

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru/Николай Дудукин

Однако в российском трудовом праве вопрос законности работы на новом месте во время отпуска не имеет однозначного ответа. Все зависит от вида отдыха и формы устройства, отметила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

"Если речь о ежегодном оплачиваемом отпуске, позиции Роструда и судебная практика однозначны: работа по совместительству (внешнему или внутреннему) в это время неправомерна. Отпуск дается для восстановления сил и отдыха, а деятельность лишает этой гарантии. Исключение – если отпуск по совместительству короче, чем по основной работе: в оставшиеся дни можно трудиться или взять паузу за свой счет", – объяснила эксперт.

По ее словам, если есть дни отдыха без сохранения зарплаты, закон позволяет трудиться в другом месте, оформив это как внешнее совместительство.

"Находясь в отпуске по уходу за ребенком, работать по совместительству (внутреннему или внешнему) также разрешено, в том числе на условиях неполного дня (этим часто пользуются мамы). Важное ограничение: продолжительность деятельности при совместительстве не может превышать 4 часов. Полный день возможен, если сотрудник свободен на основной работе", – рассказала Лоикова.

Прямого запрета на временную деятельность во время отпуска для отдельных категорий нет, но существуют ограничения для совместительства в целом. Они распространяются на несовершеннолетних, сотрудников вредных и опасных производств. Этих работников, а также беременных руководство не имеет права отзывать из отпуска даже с их согласия, предупредила HR-эксперт.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Главный риск – нарушение правил совместительства. Чтобы его избежать, не надо оформлять трудовой договор как совместительство во время ежегодного оплачиваемого отпуска. Вместо этого рассмотрите договор гражданско-правового характера (ГПХ). В период отпуска его можно заключить, так как сотрудник не обязан выполнять трудовую функцию на основном месте. Если вид отпуска позволяет работать (например, за свой счет), можно оформить работу в другой организации не как совместительство. Также стоит внимательно изучить трудовой договор – в нем могут быть условия, ограничивающие возможность трудиться в других компаниях. Плюс важно учитывать ограничения по рабочему времени.

При этом руководство может смотреть на такую практику по-разному. Многие расценивают работу в отпуске как нарушение трудовой дисциплины и воспринимают негативно – иногда это повод для дисциплинарного взыскания или даже увольнения. Кто-то занимает нейтральную или положительную позицию, некоторые одобряют, если подработка не вредит репутации и не является конфликтом интересов. В свою очередь, руководство, которое принимает сотрудника на время, таким образом решает кадровую проблему на период отсутствия подчиненного, добавила эксперт.

В целом главная рекомендация при планировании подработки во время отпуска – заранее проконсультироваться с трудовым юристом и внимательно изучить условия договора. Если же человек планирует трудиться в своей же компании, это возможно только через оформление отзыва из отпуска с письменного согласия подчиненного, указала Лоикова.

Рискнуть здоровьем

При этом самая большая ошибка во время такой работы – думать, что переключение на другое дело и есть отдых, отметила в беседе с Москвой 24 нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская.

"Даже чтение новостей в перерывах, бесконечный поток информации, скроллинг лент выполняют предательскую функцию: организм изнашивается, ресурса не остается. Для примера: невозможно навести порядок в шкафу, если туда запихнуть еще больше вещей – нужно освободить место и время. Так же и с мозгом: полное отключение от любой деятельности необходимо для сохранения психического здоровья", – рассказала эксперт.

По ее словам, считать, что организму не нужно восстановление, – это ошибка. Восстанавливать нужно то, что было утрачено за год: и психику, и соматику. Поэтому в отпуске стоит минимизировать использование гаджетов: время за рабочим компьютером должно сократиться, поскольку сенсорные системы перегружены, а нейронные сети весь год работали на пределе. В том числе необходим сон, чтобы переработать накопленное – для анализа информации всегда нужно время.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Также стоит отметить, что без физической активности восстановление невозможно. Ее должно быть больше, чем в обычные дни, – свыше 3–4 тренировок в неделю. Дело в том, что стресс снижается только при переключении на другой вид деятельности: не с одной когнитивной на другую (читал – пошел писать), а на принципиально иную – из офиса на природу, в зал, на йогу, ретрит. При этом деятельности все равно много, но она другая – без цели и результата, в отличие от работы. Поэтому в отпуске категорически нельзя подрабатывать.

В противном случае количество ошибок на основном месте труда может увеличиться. Причем многочисленные исследования это также подтверждают: даже короткие перерывы, несколько выходных, помогают быть эффективнее, указала нейропсихолог.

"При постоянном перенапряжении накапливается информационный шум, который невозможно утилизировать – ресурсов не хватает. Главная задача мозга – обучение, и, если нагружать орган постоянно, он работает без остановки. Например, у дельфинов одна половина мозга спит, пока другая работает – у человека такой возможности нет. В результате ухудшаются концентрация и внимание, растет число ошибок, а ответственность на работе съедает огромное количество ресурсов", – предупредила специалист.

Она добавила, что за год перегружаются зрительные анализаторы, системы кроветворения, также организм борется с инфекциями. Восстановление требует больше сна и питания, но в обычной жизни это невозможно, поэтому отпуск способен восстановить утраченный ресурс.

"Если человек регулярно делал перерывы (например, отдыхал каждое воскресенье), то для профессий вроде "человек – человек", которые требуют коммуникации с другими, требуется от 35 до 56 дней. Для других сфер (работа с техникой) – до 30 дней, в среднем 18–26. Если разбивать эти периоды на более короткие, отдых все равно будет. Самые ресурсозатратные – профессии, связанные с людьми, потому что эмоциональная настройка влияет на все тело и соматику", – объяснила Петровская.

Она предупредила, что постоянная перегрузка приводит к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, патологиям ЖКТ, а также обострению всех хронических болезней.

