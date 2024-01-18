Умерла дочь советского военачальника Михаила Фрунзе Татьяна

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Дочь советского полководца и революционера Михаила Фрунзе Татьяна скончалась в возрасте 103 лет в Москве. Об этом сообщается на сайте Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе.

Коллектив музея выразил соболезнования ее родным и близким, отметив, что она была главным хранителем памяти отца и вела широкую пропагандистскую работу. Кроме того, Фрунзе несколько раз была в Шуе и проявляла интерес к работе музея, говорится в сообщении.

Дочь революционера родилась 2 августа 1920 года. Оставшись сиротой в шесть лет, ее вместе с младшим братом усыновил друг отца Климент Ворошилов. Женщина окончила Военную академию химзащиты Красной Армии, а в годы Великой Отечественной войны работала на танковом заводе.

Фрунзе была доктором химических наук, профессором МГУ, занималась исследованиями полиамидов. За выдающийся вклад в советскую органическую химию ее неоднократно отмечали высшими государственными наградами, включая орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и Почета.