Умер заслуженный артист РФ Александр Вонтов

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Заслуженный артист и работник культуры Российской Федерации Александр Вонтов ушел из жизни возрасте 73 лет. Об этом сообщается на странице в соцсети "ВКонтакте" Театра имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

"Яркий, строгий, остроумный Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе второй тяжелейший удар для нас", – отмечается в сообщении.

Театр также выразил соболезнования семье артиста, его коллегам и поклонникам.

Александр Вонтов стал членом труппы театра после окончания Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии в 1977 году. За годы службы он сыграл свыше 80 ролей.

В частности, артист был задействован в кинокартинах и сериалах. Он сыграл Иосифа Сталина в фильмах "Зоя", "Алмазы Сталина", "Все началось в Харбине", "Чапай с нами". Также актер исполнил роли в сериалах "Звезды и лисы", "Мельник" и фильме "Салют-7".

В 1999 году Вонтову вручили знак Минкультуры РФ "За достижения в культуре", в 2004 году он получил звание заслуженного работника культуры РФ, в 2012 году артист был удостоен звания заслуженного артиста России.