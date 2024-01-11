Умер российский экономист Петр Никольский

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Ученый, доктор экономических наук и профессор Петр Никольский скончался в возрасте 101 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Финансового университета при правительстве России.

"Великий ученый, наставник и человек с большой буквы, Петр Сергеевич оставил неизгладимый след в истории Финансового университета", – говорится в публикации.

Никольский начал работать в аспирантуре Московского финансового института в 1950 году. Отмечается, что сначала он был ассистентом, затем преподавателем, доцентом кафедры "Финансы", а после занимал должности заведующего данной кафедры, декана Финансово-экономического факультета и директора Музея финансов.

В университете уточнили, что в последние годы Никольский работал профессором-консультантом из-за состояния здоровья.

"Петр Сергеевич Никольский останется в наших сердцах как преданный коллега, наставник и друг, чей вклад в образование и науку будет жить в памяти нашего университета и всех, кто имел счастье быть его студентами и коллегами. Пусть земля ему будет пухом", – отметили в вузе.