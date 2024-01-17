17 января, 15:28Общество
Профессор умер во время лекции в университете Москвы – СМИ
Фото: https://msal.ru
Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев умер во время лекции, сообщает газета "Известия".
По данным издания, Веденеев скончался в корпусе МГЮА, расположенном на Садово-Кудринской улице. По предварительным данным, он ушел из жизни в результате острой сердечной недостаточности.
Накануне на сайте вуза появилась информация о смерти профессора, однако подробности не уточнялись.
Юрий Веденеев – профессор Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 2000 по 2005 год он возглавлял Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ.
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