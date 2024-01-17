Профессор умер во время лекции в университете Москвы – СМИ

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Профессор Московского университета имени Кутафина (МГЮА) Юрий Веденеев умер во время лекции, сообщает газета "Известия".

По данным издания, Веденеев скончался в корпусе МГЮА, расположенном на Садово-Кудринской улице. По предварительным данным, он ушел из жизни в результате острой сердечной недостаточности.

Накануне на сайте вуза появилась информация о смерти профессора, однако подробности не уточнялись.

Юрий Веденеев – профессор Российской академии государственной службы при президенте РФ. С 2000 по 2005 год он возглавлял Российский центр обучения избирательным технологиям при ЦИК РФ.