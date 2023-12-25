Умер 12-кратный чемпион СССР и РФ по велоспорту Евгений Власов

Фото: ТАСС/Виктор Шандрин

Двенадцатикратный чемпион СССР и России по велоспорту Евгений Власов ушел из жизни в возрасте 90 лет. Об этом сообщается в телеграм-канале Федерации велосипедного спорта РФ.

Там также выразили соболезнования родным, близким, коллегам и воспитанникам спортсмена. Уточняется, что прощание пройдет 27 декабря в Туле.

Власов был мастером спорта международного класса по велосипедному спорту и мотоциклетному спорту, рекордсменом мира и участником шести чемпионатов мира. Во время работы тренером он подготовил более 20 мастеров спорта и шесть чемпионов.

Кроме того, у спортсмена было 30 патентов и авторских свидетельств на изобретения и промышленные образцы.