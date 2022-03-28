AB InBev попросила приостановить действие лицензии на продажу бренда Bud в РФ

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Бельгийская компания AB InBev запросила турецкий холдинг Anadolu Efes, владеющий контрольной долей в их совместном предприятии в России, приостановить лицензии на производство и продажу бренда Bud в РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу AB InBev.

"Сейчас Anadolu Efes внимательно рассматривает данный запрос", – сказали в компании.

В настоящее время совместное предприятие работает в штатном режиме. Также в компании заверили, что были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности и благополучия ее сотрудников в РФ.

Ранее датская компания Carlsberg, которой принадлежит крупнейший российский пивоваренный завод "Балтика", сообщила о намерении избавиться от активов в РФ и полностью уйти с российского рынка.

До этого нидерландский производитель пива Heineken объявил о планах передать бизнес новому российскому владельцу. В компании отметили, что после обзора деятельности компании стало ясно, что работа в России не является жизнеспособной или устойчивой в текущих условиях.

