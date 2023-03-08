Производитель дизельных двигателей Yanmar объявил об уходе из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Производитель дизельных двигателей и сельскохозяйственной техники Yanmar объявил об уходе с российского рынка. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Yanmar <...> пришла к выводу, что в текущих обстоятельствах продолжать наш бизнес в России невозможно", – отметили в пресс-службе.

Там напомнили, что компания работает в России с 2014 года, в прошлом году компания была вынуждена приостановить свою деятельность в стране из-за прекращения поставок и отсутствия платежей со стороны местных клиентов. Полностью прекратить свою деятельность в РФ Yanmar намерена с апреля этого года.

Ранее стало известно, что датский контейнерный перевозчик Maersk продал свои логистические центры в Новороссийске и Санкт-Петербурге. Их приобрела зарегистрированная на Кипре IG Finance Development Limited, которая будет управлять ими вместе с российским импортером продовольствия "Ароса".



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