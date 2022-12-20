Страховая группа AIG продала часть бизнеса инвесторам РФ

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Страховая группа American International Group продала объявила об уходе из России и продаже дочерней компании "АИГ Страховая компания" местным инвесторам. Об этом сообщает "Коммерсант".

По данным издания, инвесторами являются занимающие ранее руководящие позиции в инвестиционном фонде Russia Partners. Компания сменит название на "Гардию", но менеджмент продолжит работу.

Эксперты считают, что конечная цена сделки была невысокой, продажа скорее всего прошла в пределе цены на уровне 50% последнего соглашения.

Главный аналитик "РегБлока" Анна Авакимян выразила мнение, что акции уступили инвестору с большой скидкой из-за срочности ухода.

Ранее сообщалось, что компания Huawei планирует закрыть российское подразделение Enterprise Business Group с 1 января 2023 года. Некоторых специалистов уволят, другим же предложат места в офисах стран СНГ. Источник объяснил это решение желанием избежать санкций.



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