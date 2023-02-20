Maersk продала логистические центры в Новороссийске и Петербурге

Фото: TACC/Marcus Brandt/dpa/picture-alliance

Датский контейнерный перевозчик Maersk объявил о продаже своих логистических центров в Новороссийске и Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте компании.

"Мы рады, что нашли нового владельца для двух наших логистических площадок в России и, таким образом, претворили в жизнь наше решение отказаться от всех активов в стране", – приводятся в сообщении слова коммерческого директора Maersk Карстена Килдала.

Активы компании приобрела зарегистрированная на Кипре IG Finance Development Limited, которая будет управлять ими вместе с российским импортером продовольствия "Ароса".

Отмечается, что сделка одобрена российскими уполномоченными органами. Она вступила в силу еще 17 февраля. Сотрудники указанных площадок перейдут на работу в новую компанию.

Датская Maersk и итальянская Mediterranean Shipping, крупнейшие морские перевозчики, объявили о прекращении работы в России еще в марте прошлого года, после начала спецоперации на Украине.

Отмечалось, что еще до санкций контейнерные перевозки из-за пандемии подорожали в семь раз. Так, стоимость доставки контейнера на океанских маршрутах Азия – Европа превышала 20 тысяч долларов.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!