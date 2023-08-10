Суд дал время волгоградцу подтвердить оплату люксовых вещей из ЦУМа с большой скидкой

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Дзержинский районный суд Волгограда дал время до 31 августа местному жителю подтвердить оплату люксовых вещей из ЦУМа с огромной скидкой. Об этом сообщили в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Волгоградской области.

"Станислав А. обратился в Дзержинский районный суд города Волгограда с исковым заявлением, в котором указал, что 21 июля 2021 года он заказал и оплатил на сайте ОАО "ТД ЦУМ" 19 предметов мужской одежды, стоимостью от 19 до 129 рублей", – отмечается в сообщении.

Истец отметил, что ему пришло оповещение об успешно проведенной оплате и сроках доставки покупок. Немногим позже он на электронную почту получил уведомления об отмене заказа. Причина не была указана. При этом досудебная претензия в установленные сроки не рассматривалась.

Мужчина полагает, что ЦУМ нарушил его права, как потребителя, отметили в пресс-службе судов. Поэтому он просит суд возложить на торговый дом обязанность заключить с ним договор купли-продажи мужской одежды, а также взыскать компенсацию морального вреда.

В свою очередь, ЦУМ обратился с просьбой признать покупку недействительной. Представитель торгового дома ходатайствовал о назначении по делу судебной оценочной экспертизы. Однако суд ходатайство не удовлетворил.

Помимо этого, представитель ЦУМ ходатайствовал о необходимости потребовать доказательства, которые подтверждают оплату товаров. Суд это требование удовлетворил и обязал мужчину предоставить банковскую выписку о перечислении денежных средств на счет торгового дома.

Следующее судебное заседание состоится 31 августа в 14:00.

Ранее Верховный суд поддержал волгоградца, купившего люксовые вещи на сайте ЦУМ в 846 раз дешевле реальной стоимости. Он смог сделать это из-за технического сбоя в приложении. По заявлению суда, объявленную в момент оформления заказа цену продавец в одностороннем порядке менять не может.