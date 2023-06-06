Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Сбой произошел в приложении "Тинькофф Банка". Пользователи не могут перевести денежные средства по системе быстрых платежей.

"По техническим причинам сервис недоступен. Попробуйте позднее. Приносим извинения за доставленные неудобства", – указано в сообщении от приложения.

Помимо этого, клиенты банка не могут перевести средства с карт "Тинькофф" на карту стороннего банка или осуществить перевод между своими счетами.

При попытке совершить перевод с карты "Тинькофф" по системе быстрых платежей в приложении всплывает окно "Операция невозможна. Повторите попытку позже".

Ранее сообщалось о сбое в работе приложения и сайта интернет-магазина Ozon. 23 мая более 2 тысяч пользователей пожаловались на работу магазина.

При выборе товаров появлялись сообщения: "Такой страницы не существует", "страница была удалена" или "вы перешли по неверной ссылке".

Позже представители компании заявили, что технический сбой был устранен и пользователи уже могут продолжать совершать покупки.



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