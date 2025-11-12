Форма поиска по сайту

12 ноября, 13:56

Политика

Минобороны России представило эмблему войск беспилотных систем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российское Минобороны представило эмблему войск беспилотных систем, сообщает RT.

Изображение представляет собой скрещенные стрелу и меч с крылатой микросхемой со звездой в месте перекрестья.

Ведомство продемонстрировало эмблему в публикации видео работы подразделений нового рода войск. В ролике показано уничтожение украинского пикапа с личным составом. Для этой цели был задействовал расчет FPV-дрона "Воган-15" подразделения беспилотных систем группировки войск "Запад".

О создании в Вооруженных силах России войск беспилотных систем стало известно 12 ноября. Уже определена их структура, назначен начальник, созданы органы военного управления на всех уровнях. Более того, образованы штатные полки и другие подразделения.

Путин заявил, что Россия создает войска беспилотных систем как отдельный род войск

