Yonhap: КНДР направит в Россию 10 тысяч солдат для восстановительных работ

КНДР перебросит в Россию до 10 тысяч военных для оказания помощи в восстановительных работах в зоне спецоперации. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

По информации службы, в РФ должны прибыть около 5 тысяч солдат инженерных войск КНДР – они будут задействованы в восстановлении разрушенной инфраструктуры. Еще около 1 тысячи бойцов будут заниматься разминированием территорий.

Всего Пхеньян отправит в Россию до 10 тысяч военнослужащих, утверждает южнокорейская разведка.

Ранее Владимир Путин отметил мужество и героизм бойцов КНДР, сражавшихся в Курской области. Президент подчеркнул, что страна помнит жертвы, понесенные военными республики и их семьями.

Глава государства напомнил, что северокорейские спецподразделения участвовали в освобождении региона в рамках нового договора. В свою очередь, лидер КНДР Ким Чен Ын поблагодарил Путина за оценку роли военных в боевых действиях и отметил готовность Пхеньяна оказать Москве любую помощь.