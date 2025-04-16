Подолог Солодова предупредила о риске заражения грибковой инфекцией стоп в спортзалах

Фото: 123RF/liudmilachernetska

В бассейнах и тренировочных залах существует опасность заразиться грибковой инфекцией ног, рассказала практикующий подолог Екатерина Солодова в беседе с "Радио 1".

По словам эксперта, риск заражения грибковыми инфекциями стоп существует не только в бассейнах и фитнес-клубах, но и в иных общественных местах – банных комплексах, саунах, зонах пляжного отдыха. Она отметила, что к этому следует относиться адекватно и предотвращать заболевание в моменте.

"На любой синтетический материал наша кожа будет реагировать повышенной потливостью. Нужно мыть стопы мылом каждый день, иметь отдельное полотенце, уделять внимание межпальцевому пространству, чтобы там не собиралась влага. Нужно правильно подбирать обувь, чтобы был натуральный состав и снаружи, и внутри, любая синтетика будет вызывать повышенную потливость стопы, что позволит патогенной флоре размножаться", – пояснила она.

Также Солодова добавила, что умеренное пребывание стоп на солнце способствует их здоровью.

Подолог подчеркнула, что, кроме посетителей общественных мест, наибольшему риску заражения подвержены пенсионеры, люди с сахарным диабетом, активные спортсмены (из-за частых микротравм), а также дети и подростки, которые часто могут ходить босиком в потенциально опасных местах.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что самой неподходящей для ног обувью являются шлепки и сланцы. Они не фиксируют ногу и не защищают ее при ходьбе.