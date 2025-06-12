Врач Кливитская: постоянное использование патчей приводит к сухости кожи

12 июня, 08:00Общество
Фото: depositphotos/galitskaya
Увлечение тканевыми масками и патчами может привести к сухости кожи вместо ее увлажнения. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.
По ее словам, при ежедневном использовании тканевые маски могут вызывать аллергические реакции и, как следствие, сухость. Виной этому обычно становятся входящие в их состав ингредиенты, в том числе кислоты и консерванты.
Врач посоветовала применять маски и патчи не чаще раза в неделю или же использовать их в качестве экспресс-ухода перед выходом на важное мероприятие.
"Особенно острожными нужно быть тем, кто имеет чувствительную кожу, дерматиты, а также склонен к аллергическим реакциям", – заключила врач.
Ранее Нина Кливитская рассказала, что жирные, сладкие, молочные продукты и кофе могут вызывать акне. В продуктах содержатся трансжиры, лактоза и органические кислоты, которые усиливают выработку кожного сала и приводят к воспалениям.