Врач Кливитская: постоянное использование патчей приводит к сухости кожи

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Увлечение тканевыми масками и патчами может привести к сухости кожи вместо ее увлажнения. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Нина Кливитская.

По ее словам, при ежедневном использовании тканевые маски могут вызывать аллергические реакции и, как следствие, сухость. Виной этому обычно становятся входящие в их состав ингредиенты, в том числе кислоты и консерванты.





Нина Кливитская врач-дерматолог, косметолог, кандидат медицинских наук Также нельзя каждый день пользоваться патчами. Они закупоривают кожу и начинают "тянуть" влагу из глубоких слоев дермы. Сперва это дает ощущение увлажненности, но со временем резервы кожи истощаются и появляется сухость.

Врач посоветовала применять маски и патчи не чаще раза в неделю или же использовать их в качестве экспресс-ухода перед выходом на важное мероприятие.

"Особенно острожными нужно быть тем, кто имеет чувствительную кожу, дерматиты, а также склонен к аллергическим реакциям", – заключила врач.

Ранее Нина Кливитская рассказала, что жирные, сладкие, молочные продукты и кофе могут вызывать акне. В продуктах содержатся трансжиры, лактоза и органические кислоты, которые усиливают выработку кожного сала и приводят к воспалениям.

