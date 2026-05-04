Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 мая, 19:29

Общество
Главная / Истории /

Офтальмолог Сагоненко: синдром сухого глаза приводит к микротравматизации роговицы

Проморгать проблемы: почему синдром сухого глаза все чаще выявляют у молодежи

Российская молодежь стала тратить больше средств на увлажняющие капли из-за появления жалоб на синдром сухого глаза, сообщили СМИ. С чем связан активный рост распространения патологии, разбиралась Москва 24.

Песок в глазах

Фото: 123RF.com/cajadorada

Резкое омоложение синдрома сухого глаза зафиксировано среди россиян. Теперь патология чаще всего распространяется среди людей 15–25 лет. За год жители страны уже потратили на увлажняющие капли 41,5 миллиарда рублей, сообщил телеграм-канал Baza.

Там отметили, что основными причинами проблемы стали постоянный фокус на близком расстоянии, редкое моргание из-за работы с гаджетами и нехватка витамина В12 на фоне непроходящей анемии.

При анемии гемоглобина становится меньше, ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости. Также снижается зрение в сумерках. Это связано с тем, что для выработки зрительного пигмента родопсина нужно железо.
Наталия Майчук
кандидат медицинских наук, офтальмолог

По данным системы "Честный знак", которые приводят журналисты, за год покупатели уже приобрели 121,2 миллиона упаковок глазных капель. Самые крупные расходы зафиксировали в Москве (5,17 миллиарда рублей), Московской области (3,53 миллиарда рублей) и Санкт-Петербурге (2,33 миллиарда рублей). Серьезные объемы продаж также отмечены в Татарстане, Башкирии, Ростовской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае, где такое явление связывают с климатическими условиями регионов. Для них характерен местный сухой воздух, который раздражает слизистую глаза.

При этом доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Вячеслав Куренков отметил в разговоре с Москвой 24, что на секрецию передней глазной поверхности, где находятся механизмы, обеспечивающие увлажнение, влияют изменения в экологии, питании, режиме труда и отдыха.

"На этот процесс влияют заболевания, изменения гормонального фона и многое другое, из-за чего и развивается синдром сухого глаза. Эта проблема может появиться также после лазерной коррекции или блефаропластики", – отметил эксперт.

Среди признаков синдрома – чувство дискомфорта и песка, покраснение, жжение. Кроме того, зрение может меняться. Дело в том, что слезная пленка – оптическая среда, которая выравнивает роговицу, и при ее нехватке люди начинают хуже видеть.
Вячеслав Куренков
доктор медицинских наук, врач-офтальмолог

Эксперт добавил, что синдром сухого глаза сам по себе не приводит к потере зрения. Однако пациент испытывает дискомфорт, если такое состояние присутствует в течение всего дня, то мешает нормальной работе и приводит к нервозности.

Капли не помогут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Единственный метод профилактики – своевременное посещение врача при появлении симптомов и следование определенным правилам, рассказал Вячеслав Куренков.

"Сейчас есть IPL-терапия, которая перезапускает глазные железы и не требует дальнейшего применения капель. Железистая система передней поверхности начинает функционировать нормально, увлажнение происходит так, как требует физиология", – объяснил эксперт.

Он добавил, что при синдроме сухого глаза не стоит заниматься самолечением с помощью увлажняющих капель.

"Люди "загоняют" патологию на другой уровень, делая хуже. Используя капли, орган зрения понимает, что у него ненормально работают железы, и блокирует их секрецию, усугубляя состояние", – предупредил Куренков.

В свою очередь, врач-офтальмолог Дмитрий Сагоненко в беседе с Москвой 24 напомнил, что, помимо внутренних причин развития синдрома сухого глаза, есть и внешние.

"Например, если человек много работает за компьютером или сидит в телефоне, моргательное движение глаз сокращается с 16 раз в минуту примерно до 4. Орган пересыхает и не получает достаточного увлажнения. Также к внешним факторам относится воздух в помещении: летом его сушат кондиционеры, зимой – центральное отопление", – рассказал офтальмолог.

При этом из-за недостатка слезы может происходить микротравматизация роговицы и появляться дефекты. Через последние в глаз способны попадать микроорганизмы, из-за чего начинаются кератиты различного рода, роговица может мутнеть. При тяжелых формах синдрома сухого глаза такое состояние опасно, но в начальных стадиях это просто зрительный дискомфорт и снижение качества жизни, заключил Сагоненко.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика