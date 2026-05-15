15 мая, 12:46
Актер из сериала "Счастливы вместе" Павел Чернявский погиб в зоне СВО
Актер Павел Чернявский, известный по роли в сериале "Счастливы вместе", погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.
Он подписал контракт с Минобороны в декабре прошлого года, а погиб 3 марта. Его похоронили в Омске.
Актер родился 13 мая 1986 года. С 15 лет он играл в Театре-студии "Пятый угол", после чего также работал в бластном молодежном центре "Химик" и театре эстрадных миниатюр "Крыша".
После переезда в столицу он начал играть в Московском театре представлений, а с 2020 по 2022 год был актером Театра имени Ермоловой.
Чернявский снимался в 39 проектах, в том числе в фильме "Чернобыль" Данилы Козловского. Также его можно увидеть в фильмах и сериалах "Опасная близость", "Дублер", "След", "Клуб".