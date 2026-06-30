Собянин сообщил об отражении атаки уже 28 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО ликвидировали еще пять беспилотников, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения обломков дронов уже прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия.

Атака вражеских дронов на Московский регион началась в понедельник, 29 июня. По последним данным, всего на подлете к столице было уничтожено уже 28 БПЛА.

В связи с этим временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, а Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием самолетов.