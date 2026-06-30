Собянин сообщил об отражении атаки уже 23 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: министерство обороны РФ

Система ПВО перехватила еще три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – написал градоначальник в своем канале.

Атака вражеских БПЛА на Москву началась в понедельник, 29 июня. С тех пор над территорией столичного региона было уничтожено уже 23 беспилотника.

В связи с этим временные ограничения введены в аэропорту Внуково, который принимает и отправляет рейсы по согласованию, а также в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые полностью закрыты на прием и отправку самолетов.