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30 июня, 04:00

Мэр Москвы

Собянин: еще два направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали еще два вражеских беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, на месте падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

Атака вражеских дронов на Московский регион началась в понедельник, 29 июня. По последним данным, всего на подлете к столице было уничтожено уже 20 БПЛА.

В связи с этим временные ограничения на полеты ввели в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, тогда как Домодедово и Жуковский полностью закрыты на прием самолетов.

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