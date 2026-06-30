Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА на подлете к Москве

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

Он уточнил, что к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия.

Атака вражеских БПЛА на Москву началась в понедельник, 29 июня. С тех пор над территорией столичного региона было уничтожено уже 18 беспилотников.

В связи с этим временные ограничения введены в аэропорту Внуково, который принимает и отправляет рейсы по согласованию, а также в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые полностью закрыты на прием и отправку самолетов.