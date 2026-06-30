30 июня, 03:54Мэр Москвы
Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть БПЛА на подлете к Москве
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Он уточнил, что к месту падения фрагментов дронов уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия.
Атака вражеских БПЛА на Москву началась в понедельник, 29 июня. С тех пор над территорией столичного региона было уничтожено уже 18 беспилотников.
В связи с этим временные ограничения введены в аэропорту Внуково, который принимает и отправляет рейсы по согласованию, а также в аэропортах Домодедово и Жуковский, которые полностью закрыты на прием и отправку самолетов.