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30 июня, 05:31

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Delfi: сотни желающих попасть в РФ собрались на границе в Эстонии

Сотни желающих попасть в РФ собрались на границе в Эстонии

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Сотни людей, желающих попасть из Эстонии в Россию, находятся в очереди на пересечение границы в Нарве. При этом пограничники не планируют вносить какие-либо изменения в режим своей работы, сообщает издание Delfi.

Очевидцы отмечают, что в отдельные часы число ожидающих в очереди может достигать 500. Некоторые из них вынуждены ждать по 12–16 часов на границе.

Ранее путешественники пожаловались на перекупщиков мест, которые появились в очереди у КПП "Нарва-1". Они за деньги занимают позицию в очереди и передают ее другим. Обычные люди из-за этого ждут часами.

Министерство иностранных дел Эстонии заявило о прекращении признания небиометрических дипломатических и служебных паспортов России с сентября 2026 года. Страна не будет признавать такие паспорта ни для пересечения внешней границы Евросоюза, ни для оформления виз.

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