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12 сентября 2021, 20:31

В мире

Видео с главой "Аль-Каиды" появилось в Сети в годовщину терактов 11 сентября

Фото: AP Photo/Marty Lederhandler, File

В 20-летнюю годовщину терактов в интернете распространилось видео с обращением лидера террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири. Об этом сообщает The Associated Press со ссылкой на западные СМИ.

На видео глава движения заявляет, что Иерусалим никогда не будет еврейским, а также, что он высоко ценит атаки в Сирии в январе 2021 года.

Аз-Завахири также упомянул о выводе иностранных войск Афганистана, но не сообщал о его захвате движением "Талибан" (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ).

В конце 2020 года появилась информация о смерти аз-Завахири, но до сих пор она не подтверждена. Отмечается, что его заявления не обязательно указывают на то, что видео было снято давно, поскольку еще в феврале 2020 года было подписано соглашение о выходе США из Афганистана.

Ранее сообщалось, что секретная служба США опубликовала новые кадры с места теракта в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Фотографии появились 10 сентября на странице службы в Twitter.

В Секретной службе заявили, что в течение нескольких дней в их аккаунте будут публиковаться снимки с места теракта, предоставленные сотрудниками службы, работавшими в непосредственной близости к месту террористической атаки у Всемирного торгового центра.

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