Полиция в Японии арестовала мужчину за покупку 12-летней девочки

Столичное полицейское управление Токио арестовало 51-летнего жителя города Тефу, который купил 12-летнюю девочку и заставлял ее заниматься проституцией. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на The Japan News.

Журналисты выяснили, что девочка прибыла из Таиланда в Японию в июне этого года вместе со своей матерью. Их виза была рассчитана только на 15-дневный срок. Ее мать приказала ей работать и ждать в массажном салоне, пока она не вернется. В результате мать исчезла, а девочка была вынуждена спать на кухне и оказывать сексуальные услуги клиентам.

Только в сентябре пострадавшая сама обратилась за помощью в столичное региональное бюро иммиграционной службы в районе Минато, где была помещена под защиту. Она заявила, что хотела вернуться домой, но думала, что ее семья не сможет выжить, поэтому она терпела.

