Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 ноября, 17:32

Технологии

ЦУР Ульяновской области опроверг слухи об отключении интернета до конца СВО

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области опроверг слухи об отключении мобильного интернета до окончания СВО. Сообщение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Во вторник, 11 ноября, подобная информация появилась в СМИ. Как уточнили в ЦУР, она является неверной интерпретацией итогов пресс-конференции.

В действительности ограничения мобильного интернета носят географически избирательный характер. Речь идет о критически важных объектах спецназначения, а не в целом об отключениях на территории области.

"Причина – усиление мер безопасности. Они (ограничения – Прим. ред.) действуют во всех регионах страны не только в период опасности и атак БПЛА, а постоянно", – указали в центре и добавили, что безопасность жителей должна обеспечиваться прежде всего.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что в России нет смысла полностью блокировать интернет. По его словам, теоретически это сделать можно, но РФ "идет по другому пути". В стране запрещают отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных ведомств, наносят вред гражданам.

Читайте также


технологиирегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика