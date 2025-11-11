ЦУР Ульяновской области опроверг слухи об отключении интернета до конца СВО

Фото: 123RF.com/fabrikacrimea

Центр управления регионом (ЦУР) Ульяновской области опроверг слухи об отключении мобильного интернета до окончания СВО. Сообщение было опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Во вторник, 11 ноября, подобная информация появилась в СМИ. Как уточнили в ЦУР, она является неверной интерпретацией итогов пресс-конференции.

В действительности ограничения мобильного интернета носят географически избирательный характер. Речь идет о критически важных объектах спецназначения, а не в целом об отключениях на территории области.

"Причина – усиление мер безопасности. Они (ограничения – Прим. ред.) действуют во всех регионах страны не только в период опасности и атак БПЛА, а постоянно", – указали в центре и добавили, что безопасность жителей должна обеспечиваться прежде всего.

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин заявил, что в России нет смысла полностью блокировать интернет. По его словам, теоретически это сделать можно, но РФ "идет по другому пути". В стране запрещают отдельные ресурсы, которые, по мнению надзорных ведомств, наносят вред гражданам.