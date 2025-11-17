Банк России призвал ограничить доступ почти к 16 тыс интернет-ресурсов за 9 месяцев

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России с января по сентябрь 2025 года инициировал ограничение доступа почти к 16 тысячам интернет-ресурсов, связанных с нелегальной финансовой деятельностью. Соответствующие данные содержатся в материалах регулятора, имеющихся в распоряжении ТАСС.

Как сообщил ЦБ, блокировке подверглись сайты, принадлежавшие нелегальным участникам финансового рынка и организациям с признаками финансовых пирамид. Большинство таких ресурсов выявляются на начальном этапе – до их индексации поисковыми системами.

По материалам Банка России за отчетный период было возбуждено 354 административных дела и принято более 480 других мер воздействия, включая исковые заявления и ограничения рекламной активности.

Ранее сообщалось, что российские банки в третьем квартале 2025 года предотвратили 28,5 миллиона попыток мошеннических операций, сохранив 3,51 триллиона рублей. Несмотря на это, злоумышленникам удалось похитить 8,2 миллиарда рублей.