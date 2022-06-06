Минцифры прорабатывает создание базы заводских кодов мобильных телефонов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Минцифры РФ по рекомендации ФСБ работает над созданием базы заводских идентификационных номеров смартфонов (IMEI). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Сейчас тщательно прорабатываются дальнейшие шаги", – сказали в ведомстве.

Там пояснили, что речь идет о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также в Минцифры подтвердили, что данная работа проводится в соответствии с рекомендацией ФСБ.

Как ранее сообщала газета "Коммерсант", в ФСБ полагают, что создание базы номеров IMEI позволит увеличить эффективность оперативно-разыскных мероприятий. Также отмечалось, что первоначально Минцифры планировало создание такого реестра для борьбы с незаконным ввозом техники в РФ.