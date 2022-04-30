Россиянам рассказали о скрытых возможностях смартфонов

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Многие пользователи смартфонов даже не подозревают, что в их гаджетах могут быть "зашиты" дополнительные полезные функции, рассказал доцент кафедры "Интеллектуальные системы информационной безопасности" РТУ МИРЭА Евгений Кашкин.
Например, уточнил эксперт, смартфоны на операционной системе Android могут работать в так называемом безопасном режиме. Он полезен, если гаджет заражен вирусом.
"Когда телефон загружается в этом режиме, на нем автоматически перестают работать все сторонние приложения. Так вы сможете почистить систему и удалить ненужные программы, которые мешают корректной работе гаджета", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Кашкин пояснил, чтобы активировать данный режим, необходимо выключить смартфон. Как только на экране появится кнопка выключения, нужно нажать и удерживать ее, а затем подтвердить перезагрузку в безопасном режиме.
Еще одной функцией, о которой знают не все пользователи, является быстрое переключение между несколькими приложениями. По словам эксперта, двойное нажатие на кнопку "Меню" позволит мгновенно вернуться к предыдущей открытой программе.
Помимо этого, в смартфонах на Android существует система секретных кодов. Например, продолжил Кашкин, комбинация клавиш *#06# позволит узнать уникальный идентификационный номер гаджета – imei, а комбинация *#*#0*#*#* – протестировать дисплей.
Эксперт также добавил, что в каждом смартфоне на Android есть скрытая игра. Ее можно активировать через меню настроек: нужно несколько раз быстро нажать на номер версии системы.
Ранее старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал, что самым безопасным способом приобретения подержанного смартфона является покупка в официальных магазинах, которые занимаются продажей б/у техники.
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