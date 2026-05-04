04 мая, 10:52

Общество
Мурашко: батат содержит высокое количество сахара

Назван овощ, содержащий много сахара

Фото: depositphotos/Paul_Cowan

Батат содержит большое количество сахара, поэтому имеет высокий гликемический индекс, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире радио "Маяк".

Он также назвал листья салата и капусты "однозначно полезными" и указал на то, что они регулируют работу кишечника. Кроме того, у них множество полезных свойств.

Мурашко считает, что в борьбе с эпидемией ожирения поможет грудное вскармливание. Он объяснил, что это задуманный природой механизм, позволяющий получать сбалансированный набор питательных веществ и витаминов. Помимо этого, ребенок получает специальные белки, позволяющие развивать мозг, такие дети не страдают от избыточной массы тела и не становятся гипертрофиками.

Он подчеркнул, что необходимо прислушиваться к рекомендациям врачей по питанию, чтобы бороться с ожирением.

"Они, конечно, должны звучать ярче и громче, потому что реклама иногда, к сожалению, перекрикивает эти голоса. И то, что мы иногда видим в рекламе, к сожалению, не является оптимальным форматом питания", – отметил министр.

Важным пунктом Мурашко назвал потребление овощей, при этом их необходимо есть больше, чем фруктов, поскольку в них бывает достаточно большое содержание сахара.

Ранее диетолог Елена Сюракшина перечислила продукты с отрицательной калорийностью. К ним она отнесла те, в которых содержится высокое содержание клетчатки, воды, микроэлементов и витаминов – сельдерей, огурцы, капуста, цитрусовые, ананас, яблоки, авокадо и отруби.

По ее словам, на их переваривание организм тратит больше энергии, чем они содержат. Более того, они способствуют насыщению, чистке сосудов и выведению токсинов.

"Доктор 24": диетолог рассказала о пользе батата в сезон простуд

обществоеда

